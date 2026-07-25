CaixaBank Mastersa
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Lasok eta Martijak markagailua irauli, eta 22-19 irabazi diote Larrazabal eta Zabaletari

Iragarkia
Laso eta Martija
18:00 - 20:00
Laso eta Martija pozik garaipenarekin. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lasok eta Martijak Masters CaixaBankeko lehen puntua lortu dute, partidari buelta emanda. Urdinak nagusi izan dira hasieran (13-17), baina Martijaren sendotasunak eta Lasoren azken txanpako joko onak 81 minutuko dema gogorra erabaki dute gorrien alde (22-19).

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