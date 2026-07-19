Leitza Hernaniri nagusitu zaio Herriarteko txapelketan (2-1)
Leitzak irabazi du Zumarragan jokatu den Herriarteko pilota txapelketaren finala. Hirugarren partidan erabaki da lehia. Senior mailan, Txoperenak eta Goikoetxeak eskuratutako garaipenak eman die garaipena leitzarrei, 22 eta 19 gailendu dira Apaolaza eta Lizeagaren aurka.
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Altuna eta Imaz ez dira aurkari izan Etxeberria eta Iztuetarentzat (6-22)
Etxeberriak eta Iztuetak aise menderatu dituzte Altuna eta Imaz 2026ko CaixaBank Masterseko lehen partidan. Ez da partidarik izan eta, lehen 10 tantoak jarraian lortuta, urdinek azkar bideratu dute norgehiagoka, Iztuetak neurketa bikaina jokatu duelarik.
Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta eta Zabala-Zabaleta, Andre Maria Zuriko deman
Horrela, Laso eta Albisu Binakako egungo txapeldunak abuztuaren 5ean Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka lehiatuko dira. Hurrengo egunean, abuztuaren 6an, Aspeko adarrean, Altuna-Rezusta eta Zabala-Zabaleta lehiatuko dira bigarren finalerdian.
Laso-Iztueta, sanferminetako binakako txapeldunak!
Unai Laso eta Martxel Iztueta San Fermin torneoaren Binakako txapeldunak dira, Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta 22-19 mendean hartuta. Final estu eta zaila izan da, baina bigarren zatian nagusi izan dira gorriak. Lasok San Fermin torneo biribila egin du, Lau t’erdikoa eta Binakakoa irabazi baititu.
2026ko CaixaBank Masterseko sailkapena, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 17an hasiko da, eta urriaren 4an amaitu; finala Iruñean jokatuko dute, Nafarroa Arenan.
Etxeberria eta Zabaleta dira San Fermin Torneoko bigarren finalistak
Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta Binakako San Fermin Torneoko finalera sailkatu dira, Altuna eta Martija 9-22 garaituta Labriten. Partida uneoro izan dute kontrolpean eta aise lortu dute garaipena. Finalean Laso eta Iztueta izango dituzte aurkari.
Laso-Iztueta bikotea, San Fermin Torneoko finalera
Bizkarreta-Gerendiaingo aurrelariak eta atzelari tolosarrak 22 eta 20 irabazi diete Erik Jakari eta Jon Mariezkurrenari. Ordu eta laurdeneko, eta 626 pilotakadako lehia estua izan da. Lasok eta Iztuetak Ezkurdiari eta Gabirondori irabazi zieten aurrena, eta atzoko bigarren garaipenari esker, astearteko finalean izango dira.
Laso-Iztueta faboritoek kostata gainditu dituzte Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
Bikote gorria 13-8 aurreratu zen, baina 15na egin ostean, Gabirondok arazo fisikoak izan zituen, eta Laso eta Iztueta nagusi izan ziren.
Peio Etxeberriak eta Zabaletak Larrazabal eta Albisu garaitu dituzte, 22-14
Partidaren zailtasuna nabarmendu du Etxeberriak: “Partida gogorra izan da eta hor egoten jakin dugu”.
Jakak eta Mariezkurrenak 9-22 menderatu dituzte Ezkurdia eta Gabirondo
Jakak eta Mariezkurrenak izan dira nagusi Ezkurdia eta Gabirondoren aurka San Fermin Torneoan jokatutako kanporaketan: 9-22. Jakak onartu du lan handia egin behar izan dutela garaipena eskuratzeko.