Herriarteko txapelketa
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Leitza Hernaniri nagusitu zaio Herriarteko txapelketan (2-1)

Iragarkia
Leitza nagusi
18:00 - 20:00
Leitza Hernaniri nagusitu zaio Herriarteko txapelketan (2-1)
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Leitzak irabazi du Zumarragan jokatu den Herriarteko pilota txapelketaren finala. Hirugarren partidan erabaki da lehia. Senior mailan, Txoperenak eta Goikoetxeak eskuratutako garaipenak eman die garaipena leitzarrei,  22 eta 19 gailendu dira Apaolaza eta Lizeagaren aurka.

 

 

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