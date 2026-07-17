CAIXABANK MASTERSA
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Altuna eta Imaz ez dira aurkari izan Etxeberria eta Iztuetarentzat (6-22)

Iragarkia
Etxeberria eta Iztueta
18:00 - 20:00
Etxeberria eta Iztueta. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Etxeberriak eta Iztuetak aise menderatu dituzte Altuna eta Imaz 2026ko CaixaBank Masterseko lehen partidan. Ez da partidarik izan eta, lehen 10 tantoak bereganatuz, urdinek azkar bideratu dute partida, Iztuetak partida bikaina jokatu duelarik.

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