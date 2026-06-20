San Fermin Torneoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

12 tanto jarraian eginda irabazi dio Jakak Artolari (22-10)

Iragarkia
18:00 - 20:00
Erik Jaka. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Erik Jakak 22-10 garaitu du Iñaki Artola San Fermin torneoko final-zortzirenetan. Baikoko pilotariak 12 tanto jarraian eginez lortu du garaipena, hurrengo kanporaketara igarotzeko.

Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Erik Jaka Esku-pilota Pilota Iñaki Artola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X