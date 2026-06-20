Torneo San Fermín
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Jaka vence a Artola con 12 tantos consecutivos (22-10)

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18:00 - 20:00
Erik Jaka. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: 12 tanto jarraian eginda irabazi dio Jakak Artolari (22-10)
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KIROLAK EITB

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Erik Jaka ha derrotado por 22-10 a Iñaki Artola en los octavos de final del torneo San Fermín. El pelotari de Baiko ha logrado la victoria con 12 tantos consecutivos para pasar a la siguiente ronda.

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