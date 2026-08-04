Reusser suitzarrak hegan egin du erlojupekoan, eta maillot horia kendu dio Haugseti
Lieje Nooijen herbeheretarrak (Visma) denborarik onena markatu du probaren zati handi batean, baina, baina azkenean, Marlen Reusser suitzarrak (Movistar) bere marka hautsi du, lau segundoko aldearekin. Horrela, munduko txapeldunak aurreikuspen guztiak bete ditu.
Marlen Reusser (Movistar) suitzarrak, Europako eta munduko erlojupeko txapeldunak, ez du hutsik egin astearte honetan bere espezialitatean, eta Frantziako Tourreko laugarren etapa irabazi du. Era berean, Reusserrek maillot horia jantzi du.
Lasterketako faborito nagusietako bat zen, Cevrey-Chambertin eta Dijon herrien arteko 21 kilometroko erlojupekoan, eta ez du hutsik egin.
Ostadar maillota jantzita, suitzarra izan da erlojupekoko azkarrena, tarteko lehen puntua lasterketa-buru izan ondoren, 20 segundoko aldearekin.
Hala eta guztiz ere, Lieke Nooijen herbeheretarrak (Team Visma-Lease a Bike) egindako erlojupekoa ere nabarmentzekoa da; izan ere, probaren amaiera oso estua izan da. Azkenean, Reusser irabazleak soilik 4 segundoko aldea atera dio Nooijeni Dijongo helmugan.
Horrela, Suitzako txapeldunak garaipena lortu du, eta Nooijen bigarren izan da. Podiumeko hirugarren postua Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) nederlandarrarentzat izan da, irabazlearengandik 17 segundora.
Orain, sailkapen nagusian Reusser da nagusi, bere ibilbidean lehen aldiz maillot horia jantzita, 11:47:36ko denborarekin, Volleringengandik 14 segundora eta Cedrine Kerbaol frantziarrarengandik (EF Education-Oatly) 54ra.
Asteazken honetan bosgarren etapa jokatuko da, 140 kilometroko ibilbidea Macon eta Belleville-en-Beaujolais artean, mendi ertaineko ibilbide gogorra, 2.800 metrotik gorako desnibel metatuarekin.
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