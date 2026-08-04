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Matthew Brennanek irabazi du Burgosko Itzuliko lehen etapa, eta aurreneko liderra da

Visma taldeko txirrindulari britainiarra azkarrena izan da lasterketako lehenengo etapan erabakigarria izan den esprintean, asteartean. Ostegunean, 21 urte beteko ditu Brennanek, eta zazpi garaipen daramatza 2026ko denboraldian.

Matthew Brennan (Visma)

Matthew Brennanek zazpi garaipen daramatza 2026an. Argazkia: EITB.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Matthew Brennan Visma Lease a Bike taldeko txirrindulari britainiarrak irabazi du 2026ko Burgosko Itzuliko lehenengo etapa, asteartean, eta, horrenbestez, lasterketako 48. ekitaldiko aurreneko liderra da. Brennan azkarrena izan da lasterketako lehenengo etapan erabakigarria izan den esprintean; ostegunean, 21 urte beteko ditu irabazleak, eta zazpi garaipen daramatza 2026ko denboraldian.

Aurreikuspena zen ziklistek hirugarren mailako Castillo mendatean izatea jokoan garaipena, alegia, azken kilometroan, eta hala gertatu da. Gertu izan dute hori saihestea Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi), Javier Ibañez (Caja Rural-Seguros RGA) eta Valentin Ferron (Cofidis) txirrindulariek, hau da, ihesaldian izan diren gizonek, baina eguneko bigarren eta azken mendatea hasi baino pixka bat lehenago harrapatu dituzte.

Esprintean, Brennanen nagusitasuna oso nabaria izan da; egia esan, bere taldea gailendu da argi, kontuan izanik bigarren postua Ben Tullet taldekideak eskuratu duela, irabazleari esprinta prestatuta.

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