CAIXABANK MASTERSA
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Larrazabalek eta Zabaletak bere lehen puntua eskuratu dute Lizarran (20-22)

Iragarkia
Larrazabal eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Larrazabalek eta Zabaletaik irabazi dute Lizarran.
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KIROLAK EITB

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Larrazabalek eta Zabaletak bere lehen puntua lortu dute Caixabank Mastersean, Lizarran, Etxeberria eta Iztuetari 20-22 irabazi ostean. Peio Etxeberriak Javier Zabalaren ordez jokatu du.

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