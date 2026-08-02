Larrazabalek eta Zabaletak bere lehen puntua eskuratu dute Lizarran (20-22)
Larrazabalek eta Zabaletak bere lehen puntua lortu dute Caixabank Mastersean, Lizarran, Etxeberria eta Iztuetari 20-22 irabazi ostean. Peio Etxeberriak Javier Zabalaren ordez jokatu du.
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Elordik eta Mariezkurrenak nagusitasun handia izan dute Altuna eta Imazen aurka (6-22)
Elordik eta Mariezkurrenak aise menderatu dituzte Altune eta Imaz (6-22) CaixaBank Masterseko hirugarren jardunaldian. Hala, bitik bi garaipen lortu dituzte, eta sailkapenako bigarren postuan kokatu dira.
Aitor Elordi bizkaitar bakarra izango da Bilboko Aste Nagusiko txapelketan
Hiru egunean jokatuko da: abuztuaren 25ean eta 26an, finalerdiak; eta 28an, finala. Lehen finalaurrekoan, Aspekoak izango dira lehian, Altuna-Rezusta bikotea Elordi-Zabaleta iazko irabazleen aurka. Baikoren adarrean, aldiz, Artola-Mariezkurrena eta Laso-Iztueta bikoteak izango dira finalerako txartelaren lehian.
Lasok eta Martijak markagailua irauli, eta 22-19 irabazi diote Larrazabal eta Zabaletari
Lasok eta Martijak Masters CaixaBankeko lehen puntua lortu dute, partidari buelta emanda. Urdinak nagusi izan dira hasieran (13-17), baina Martijaren sendotasunak eta Lasoren azken txanpako joko onak 81 minutuko dema gogorra erabaki dute gorrien alde (22-19).
Abuztuaren 11n hasita, Donostiako jaietan jokatuko da Donostia Hiria 2026 Torneoa
Lasok eta Iztuetak abuztuaren 11n jokatuko dute lehen finalerdia Peña II-Mariezkurrena II bikotearen aurka, eta abuztuaren 12an bigarren finalerdia, Ezkurdia-Zabaleta eta Altuna III-Rezusta bikoteen artekoa. Finala abuztuaren 14an izango da.
Artolak eta Rezustak lehen puntua eskuratu dute (17-22)
Barakaldon, Artolak eta Rezustak Caixabank Masterseko lehen puntua eskuratu dute Ezkurdia eta Albisuri 17 eta 22 irabazita. Otxandion ere pilota izan da arratsaldean. Elordi eta Mariezkurrena 22 eta 18 nagusitu zaizkie Larrazabal eta Zabaletari.
Leitza Hernaniri nagusitu zaio Herriarteko txapelketan (2-1)
Leitzak irabazi du Zumarragan jokatu den Herriarteko pilota txapelketaren finala. Hirugarren partidan erabaki da lehia. Senior mailan, Txoperenak eta Goikoetxeak eskuratutako garaipenak eman die garaipena leitzarrei, 22 eta 19 gailendu dira Apaolaza eta Lizeagaren aurka.
Altuna eta Imaz ez dira aurkari izan Etxeberria eta Iztuetarentzat (6-22)
Etxeberriak eta Iztuetak aise menderatu dituzte Altuna eta Imaz 2026ko CaixaBank Masterseko lehen partidan. Ez da partidarik izan eta, lehen 10 tantoak jarraian lortuta, urdinek azkar bideratu dute norgehiagoka, Iztuetak neurketa bikaina jokatu duelarik.
Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta eta Zabala-Zabaleta, Andre Maria Zuriko deman
Horrela, Laso eta Albisu Binakako egungo txapeldunak abuztuaren 5ean Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka lehiatuko dira. Hurrengo egunean, abuztuaren 6an, Aspeko adarrean, Altuna-Rezusta eta Zabala-Zabaleta lehiatuko dira bigarren finalerdian.
Laso-Iztueta, sanferminetako binakako txapeldunak!
Unai Laso eta Martxel Iztueta San Fermin torneoaren Binakako txapeldunak dira, Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta 22-19 mendean hartuta. Final estu eta zaila izan da, baina bigarren zatian nagusi izan dira gorriak. Lasok San Fermin torneo biribila egin du, Lau t’erdikoa eta Binakakoa irabazi baititu.