CAIXABANK MASTERSA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Elordik eta Mariezkurrenak nagusitasun handia izan dute Altuna eta Imazen aurka (6-22)

Iragarkia
Elordi eta Mariezkurrena
18:00 - 20:00
Elordi eta Mariezkurrena
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Elordik eta Mariezkurrenak aise menderatu dituzte Altune eta Imaz (6-22) CaixaBank Masterseko hirugarren jardunaldian. Hala, bitik bi garaipen lortu dituzte, eta sailkapenako bigarren postuan kokatu dira.

Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Jokin Altuna Ander Imaz Jon Mariezkurrena Pilota Aitor Elordi

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X