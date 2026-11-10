PILOTA HAUTAKETA

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Iraitz Zubizarreta eta Unai Amiano, materialarekin konforme eta ilusioz gainezka larunbateko finalaren aurrean

Iragarkia
Zubizarreta-Amiano-B-Serie-finala-material-hautaketa-Irun
18:00 - 20:00

Iraitz Zubizarreta eta Unai Amiano pilota aukeraketan, Irunen. Irudia: EITB.

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Azken eguneratzea

Asteburuan Lau t'erdiko B Serie finala jokatuko da Irunen, eta bertan Iraitz Zubizarreta eta Unai Amiano izango dira aurrez aurre. Bi pilotariek materiala aukeratu dute. Zubizarretak ez du partidarik galdu eta txapela berriro jantzi nahi du, 2023an egin zuen bezala. Amianok bigarren finala jokatuko du jarraian, eta berriz ere Ataungo pilotari baten aurka. Iaz ezin izan zuen Beñat Senar gainditu.

Unai Amiano Lau t'erdikoa Esku-pilota Baiko pilota Pilota

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