Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Peio Etxeberria laugarren aldiz jarraian sailkatu da Lau t’erdiko finalera, Altuna III.a mendean hartuta (15-22)
Peio Etxeberriak Jokin Altuna kanporatu du Donostiako Atano III.a pilotalekuan jokatutako lehen finalerdian (15-22). Partida gogor eta lehiatu batean, zenoztarrak sendo eutsi dio gipuzkoarrari, eta garaipena lotu du azken txanpan. Horrela, laugarren urtez jarraian jokatuko du Lau t’erdiko finala, iaz lortutako txapela defendatzeko asmoz. Bihar ezagutuko du aurkaria, Zabala eta Muruaren arteko finalerdian.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Polemikaz jositako finalerdia izan da Altuna eta Etxeberriaren artekoa
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
ZUZENEAN
Duela min.
Amianok eta Zubizarreta III.ak jokatuko dute Lau t'erdiko B Serieko finala
ZUZENEAN
Duela min.
Zabalaren pilota bizi bat eta ikusmin handia, finalerdirako pilota aukeraketan
ZUZENEAN
Duela min.
Peio Etxeberria, Altunari buruz: “Jokin gustatzen zaion moduan dator, karta guztiak erakutsi gabe”
ZUZENEAN
Duela min.
Ander Murua, aurpegi berri bakarra Lau t'erdiko finalerdietan
ZUZENEAN
Duela min.
Ander Muruak ezustekoa eman eta finalerdietarako txartela lortu du Ezkurdiari 20-22 irabazita
ZUZENEAN
Duela min.
Peio Etxeberriak dena irabazita lortu du finalerdietarako txartela (11-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Altuna finalerdietara sailkatu da, Peña menderatuta (22-15)
Gehiago ikusi