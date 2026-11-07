LAU T'ERDIKOA
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Peio Etxeberria laugarren aldiz jarraian sailkatu da Lau t’erdiko finalera, Altuna III.a mendean hartuta (15-22)

Iragarkia
PEIO ETXEBARRIA FINALERA
18:00 - 20:00
Peio Etxeberria finalera sailkatu da. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Peio Etxeberriak Jokin Altuna kanporatu du Donostiako Atano III.a pilotalekuan jokatutako lehen finalerdian (15-22). Partida gogor eta lehiatu batean, zenoztarrak sendo eutsi dio gipuzkoarrari, eta garaipena lotu du azken txanpan. Horrela, laugarren urtez jarraian jokatuko du Lau t’erdiko finala, iaz lortutako txapela defendatzeko asmoz. Bihar ezagutuko du aurkaria, Zabala eta Muruaren arteko finalerdian.

Lau t'erdikoa Jokin Altuna Peio Etxeberria Atano III pilotalekua Pilota

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