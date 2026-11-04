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Peio Etxeberria, Altunari buruz: “Jokin gustatzen zaion moduan dator, karta guztiak erakutsi gabe”
Peio Etxeberriak eta Jokin Altunak materiala hautatu dute, asteburuan jokatuko duten Lau eta erdiko finalaurreko partidan. Gustura agertu dira bi pilotariak materialarekin, eta partida nola ikusten duten azaldu dute.
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