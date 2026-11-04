LAU T'ERDIKO FINALERDIA
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Zabalaren pilota bizi bat eta ikusmin handia, finalerdirako pilota aukeraketan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Javi Zabala eta Ander Murua, Lau t'erdiko finalerdirako pilota aukeraketan.
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Azken eguneratzea

Zabalak eta Muruak finalerdirako pilota aukeraketa egin dute gaur goizean Gasteizko Ogeta pilotalekuan. Zabalak aukeratu duen pilota bizi batek arduratzen du Murua. Zabalari, berriz, elkarren aurka inoiz jokatu ez izanak.

Javi Zabala Lau t'erdikoa Esku-pilota Pilota

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