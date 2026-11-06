Lau t'erdikoa
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Amianok eta Zubizarreta III.ak jokatuko dute Lau t'erdiko Serie B-ko finala

Iragarkia
Amiano eta Zubizarreta
18:00 - 20:00
Amiano eta Zubizarreta III.a. Argazkiak: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Unai Amianok eta Zubizarreta III.ak jokatuko dute 2026ko Lau t'erdiko Serie B-ko finala. Lehen finalerdian, Amianok 22-17 garaitu du Xabier Rekalde, banakako bere hirugarren finalera sailkatuz. Bigarrenean, Zubizarreta anaien arteko lehia ikusi da. Anaia nagusiak 22-8 garaitu du gaztea, finalerako txartela lortuz.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Pilota

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