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Polemikaz jositako finalerdia izan da Altuna eta Etxeberriaren artekoa
Asko zegoen jokoan eta tentsioa nagusi izan da norgehiagoka osoan zehar. Oztopoak eta epaileek hartu beharreko erabaki zailak ez dira falta izan, polemikaz gainezka egon den hitzorduan. Jokin Altunak zenbait tantotan hartu diren erabakiekiko desadostasuna adierazi du.
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