Lau t'erdikoa
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Polemikaz jositako finalerdia izan da Altuna eta Etxeberriaren artekoa

Iragarkia
Altuna haserre
18:00 - 20:00
Altuna haserre. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Asko zegoen jokoan eta tentsioa nagusi izan da norgehiagoka osoan zehar. Oztopoak eta epaileek hartu beharreko erabaki zailak ez dira falta izan, polemikaz gainezka egon den hitzorduan. Jokin Altunak zenbait tantotan hartu diren erabakiekiko desadostasuna adierazi du.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Jokin Altuna Peio Etxeberria Pilota

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