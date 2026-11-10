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Iraitz Zubizarreta y Unai Amiano, conformes con el material e ilusionados ante otra final
Este fin de semana se juega la final del Cuatro y Medio Serie B en Irun, donde se enfrentarán Iraitz Zubizarreta y Unai Amiano. Ambos pelotaris han elegido el material y no han puesto ninguna pega. Zubizarreta llega invicto y quiere volver a calarse la txapela como ya hizo en 2023. Para Amiano será la segunda final consecutiva, y de nuevo ante un pelotari de Ataun. El año pasado no pudo con Beñat Senar.
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