LAU T'ERDIKOA
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Ander Murua, aurpegi berri bakarra Lau t'erdiko finalerdietan

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ander Murua pilotari arrasatearra ustekabea ematen ari da Lau t’erdiko txapelketan. Finalerdiak jokatuko ditu Jokin Altuna, Peio Etxeberria eta Javi Zabalarekin batera.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Pilota

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