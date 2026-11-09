Azaroaren 22an
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Peio Etxeberriaren eta Javi Zabalaren arteko finala, bigarren urtez jarraian

Iragarkia
Zabala eta Peio Etxeberria
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Bigarren urtez jarraian, final berbera izango du Lau t'erdiko txapelketak, Peio Etxeberria eta Javi Zabala izango baitira aurrez aurre. Iaz, pilotari nafarra izan zen nagusi. 

Peio Etxeberria Pilota Esku-pilota Javi Zabala Bizkaia Frontoia Lau t'erdikoa

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