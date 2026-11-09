22 de noviembre
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Peio Etxeberria y Javi Zabala, final del Cuatro y Medio por segundo año consecutivo

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Zabala eta Peio Etxeberria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Peio Etxeberriaren eta Javi Zabalaren arteko finala, bigarren urtez jarraian
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Última actualización

Por segundo año consecutivo, el campeonato del Cuatro y Medio tendrá la misma final, ya que se enfrentarán de nuevo Peio Etxeberria y Javi Zabala.

Peio Etxeberria Pelota Pelota a mano Javi Zabala Frontón Bizkaia Cuatro y Medio

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