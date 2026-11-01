LAU T'ERDIKOA
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Ander Muruak ezustekoa eman eta finalerdietarako txartela lortu du Ezkurdiari 20-22 irabazita

Iragarkia
MURUA 17-20 OSPATZEN
18:00 - 20:00
Ander Murua, 20. tantoa ospatzen. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ander Muruak Lau t’erdiko Txapelketako finalerdietarako sailkapena eskuratu du, Joseba Ezkurdiari 20-22 irabazi ostean, Lizarrako Remontival pilotalekuan jokatutako partida gogor eta lehiatuan. Arrasatearrak, txapelketan B seriean hasi behar zuenak, ezustekoa eman du eta azken txartela eskuratu du. Finalerdietan Zabalaren aurka neurtuko ditu indarrak; beste kanporaketan, berriz, Altunak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute.

Lau t'erdikoa Joseba Ezkurdia Esku-pilota

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