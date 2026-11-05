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Lehendakariak harrera egin dio Euskal Pilota Selekzioari, Ajuria Enean
Euskal Pilota Selekzioak harrera jaso du Ajuria Enean, Pradalesen eta Bengoetxearen eskutik. Selekzioak 12 domina eskuratu zituen Argentinan eta Uruguain jokatu zen XX. Munduko Txapelketan.
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