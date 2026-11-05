EUSKAL PILOTA SELEKZIOA
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Lehendakariak harrera egin dio Euskal Pilota Selekzioari, Ajuria Enean

Iragarkia
GRAFCAV1564. VITORIA (ESPAÑA), 05/11/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea (i), reciben a los integrantes de la Euskal Pilota Selekzioa tras su participación en el XX Campeonato del Mundo de la FIPV. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Euskal Pilota Selekzioko pilotariak, Pradales eta BEngoetxearekin, Ajuria Enean. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Euskal Pilota Selekzioak harrera jaso du Ajuria Enean, Pradalesen eta Bengoetxearen eskutik. Selekzioak 12 domina eskuratu zituen Argentinan eta Uruguain jokatu zen XX. Munduko Txapelketan.

Euskal Selekzioa Pilota Munduko Pilota Txapelketa

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