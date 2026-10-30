Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Altuna finalerdietara sailkatu da, Peña menderatuta (22-15)
Jokin Altuna Lau t’erdiko txapelketako finalerdietan izango da, Jon Ander Peña 22-15 menderatuta. Partida bideratuta zuela zirudien arren, Peñak aurpegia eman du, eta Aspeko pilotaria gogor aritu behar izan da garaipena lortzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
ZUZENEAN
Duela min.
Altunak Lau t'erdikotik kanpo utzi du ia-ia Laso titanen dueluan (22-13)
ZUZENEAN
Duela min.
Peio Etxeberria Ander Muruari gailendu zaio Tafallan (22-13)
ZUZENEAN
Duela min.
Lau t'erdiko finalerako sarrerak, ostiralean salgai
ZUZENEAN
Duela min.
Ander Murua, Lau t'erdikoaren ustekabeko protagonista: “Lehen mailan presioa handiagoa da"
ZUZENEAN
Duela min.
Zabalak ezustekoa eman du Altuna garaituta (15-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Peñak erakustaldia eman du Lasoren aurka (11-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Peio Etxeberriak garaipen handi batekin ospatu du urtebetetzea (19-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Peña II.ak final-laurdenetarako azken txartela lortu du, erakustaldia eman eta Artola jipoituta (4-22)
Gehiago ikusi