Lau t'erdikoa
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Altuna finalerdietara sailkatu da, Peña menderatuta (22-15)

Iragarkia
Jokin Altuna
18:00 - 20:00
Jokin Altuna. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Jokin Altuna Lau t’erdiko txapelketako finalerdietan izango da, Jon Ander Peña 22-15 menderatuta. Partida bideratuta zuela zirudien arren, Peñak aurpegia eman du, eta Aspeko pilotaria gogor aritu behar izan da garaipena lortzeko.

Lau t'erdikoa Esku-pilota Jokin Altuna Pilota

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