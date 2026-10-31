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Barandika, Lekerika eta Beaskoetxea omendu dituzte, Munduko Pilota Txapelketan lortutako urreagatik

Iragarkia
Lekerika Barandika omenaldia
18:00 - 20:00
Gernikako herritarren esker ona jaso dute omenduek. Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Xabi Barandika eta Unai Lekerika puntistak omendu ditu Gernikak, Diego Beaskoetxea munduko selekzioko entrenatzailearekin batera, Uruguain eta Argentinan jokatutako Munduko Txapelketan lortutako urre historiakoagatik.

Munduko Pilota Txapelketa Zesta-punta Unai Lekerika Xabier Barandika Pilota

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