Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Barandika, Lekerika eta Beaskoetxea omendu dituzte, Munduko Pilota Txapelketan lortutako urreagatik
Xabi Barandika eta Unai Lekerika puntistak omendu ditu Gernikak, Diego Beaskoetxea munduko selekzioko entrenatzailearekin batera, Uruguain eta Argentinan jokatutako Munduko Txapelketan lortutako urre historiakoagatik.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Lau t'erdiko Txapelketaren egutegia eta emaitzak
ZUZENEAN
Duela min.
Altuna finalerdietara sailkatu da, Peña menderatuta (22-15)
ZUZENEAN
Duela min.
Dario Gomez lesioak atzean utzi nahian, Buruz Burukoa irabazi zuenetik
ZUZENEAN
Duela min.
Mitxelena: “Justizia egin da azkenean, guk sortutako kirolean Euskal Federazioa ez egotea akats bat zen”
ZUZENEAN
Duela min.
Eusko Label Winter Serieseko 1. jardunaldiko hiru tanto onenak
ZUZENEAN
Duela min.
2026-2027ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
ZUZENEAN
Duela min.
Atain: “Horrelako egun batean, frontoia beteta, kantxan disfrutatzea eta irabaztea oso pozgarria da”
ZUZENEAN
Duela min.
Goixerri-Lekerika eta Urreisti-Atain bikoteek garaipena lortu dute Eusko Label Winter Seriesen lehen jardunaldian
ZUZENEAN
Duela min.
Lekerika: “Konexio ona daukagu, gauzak ondo egiten baditugu txapelketan urrun heldu gaitezke”
Gehiago ikusi