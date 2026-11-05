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El lehendakari recibe a la Euskal Selekzioa de pelota en Ajuria Enea
Euskaraz irakurri: Lehendakariak harrera egin dio Euskal Pilota Selekzioari Ajuria Enean
La Euskal Selekzioa de pelota ha sido recibida en Ajuria Enea por Pradales y Bengoetxea. La selección logró 12 medallas en el XX. Campeonato del Mundo de Pelota Vasca que se disputó en Argentina y Uruguay.
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