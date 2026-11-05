EUSKAL PILOTA SELEKZIOA

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El lehendakari recibe a la Euskal Selekzioa de pelota en Ajuria Enea

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GRAFCAV1564. VITORIA (ESPAÑA), 05/11/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea (i), reciben a los integrantes de la Euskal Pilota Selekzioa tras su participación en el XX Campeonato del Mundo de la FIPV. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00

Los pelotaris de la Euskal Selekzioa, con Pradales y Bengoetxea, en Ajuria Enea. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Lehendakariak harrera egin dio Euskal Pilota Selekzioari Ajuria Enean
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Última actualización

La Euskal Selekzioa de pelota ha sido recibida en Ajuria Enea por Pradales y Bengoetxea. La selección logró 12 medallas en el XX. Campeonato del Mundo de Pelota Vasca que se disputó en Argentina y Uruguay.

Euskal Selekzioa Pelota Campeonato del Mundo de Pelota Vasca

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