Munduko Pilota Txapelketa
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Pilota egokituak eman dio bigarren urrea Euskal Selekzioari

Iragarkia
Euskal Selekzioa parapilota
18:00 - 20:00
Pilota egokituko txapeldunak. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioak bigarren urrezko domina eskuratu du. Edorta de Anta eta German Elkoro trinketeko munduko txapeldunak dira, Frantzia 2-0 mendean hartu ondoren, eta dominen zakua are gehiago bete dezake oraindik.

Euskal Selekzioa Pilota Munduko Pilota Txapelketa

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