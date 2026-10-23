Munduko Pilota Txapelketa
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Edorta de Anta: “Ametsetan gaude: lehen Munduko Txapelketa eta lehen urrea”

Iragarkia
Edorta de Anta, paratriket txapelduna
18:00 - 20:00
Edorta de Anta, trinket egokituko txapelduna
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Azken eguneratzea

Edorta de Antak eta German Elkorok urrezko domina irabazi dute Munduko Pilota Txapelketan, trinket egokituan. Pozarren hitz egin du Edorta de Antak finalaren ostean egindako adierazpenetan.

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