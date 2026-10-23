Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Edorta de Anta: “Ametsetan gaude: lehen Munduko Txapelketa eta lehen urrea”
Edorta de Antak eta German Elkorok urrezko domina irabazi dute Munduko Pilota Txapelketan, trinket egokituan. Pozarren hitz egin du Edorta de Antak finalaren ostean egindako adierazpenetan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Pilota egokituak eman dio bigarren urrea Euskal Selekzioari
ZUZENEAN
Duela min.
Urreisti vs Atain eta Goitia vs Oyhenard, Eusko Label Winter Serieseko lehen jardunaldian
ZUZENEAN
Duela min.
Euskal Selekzioak urrezko domina irabazi du trinket egokituan
ZUZENEAN
Duela min.
Erkiaga eta Lekerika, Winter Serieseko sei edizioetan parte hartuko duten puntista bakarrak
ZUZENEAN
Duela min.
Julen Alberdik, frontballean, eta Nagore Martinek, gomazko paletan, beste bi domina ekarriko dizkiote Euskal Selekzioari
ZUZENEAN
Duela min.
Erik Jakak 2028ra arte berritu du kontratua Baikorekin
ZUZENEAN
Duela min.
2026ko Munduko Pilota Txapelketa: Euskal Selekzioaren partidak
ZUZENEAN
Duela min.
Beste bi final jokatuko ditu Euskal Pilota Selekzioak
ZUZENEAN
Duela min.
Lau t'erdiko finalerako sarrerak, ostiralean salgai
Gehiago ikusi