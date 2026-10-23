Campeonato del Mundo de Pelota
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La pelota adaptada da el segundo oro a la Euskal Selekzioa

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Euskal Selekzioa parapilota
18:00 - 20:00
Campeones de pelota adaptada. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Pilota egokituak eman dio bigarren urrea Euskal Selekzioari
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Última actualización

La Euskal Selekzioa suma su segunda medalla de oro. Edorta de Anta y Germán Elkoro son campeones del Mundo de trinquete adaptado tras derrotar 2-0 a Francia. Además, todavía pueden llenar aún más el saco de medallas.

Euskal Selekzioa Pelota Campeonato del Mundo de Pelota Vasca

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