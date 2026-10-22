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Erik Jakak 2028ra arte berritu du kontratua Baikorekin
Lizartzako pilotariak 2013an egin zuen debuta, Eibarko Astelena frontoian. 2020an, Buruz Buruko txapelduna izan zen.
Erik Jakak kontratua berritu du Baikorekin, 2028ra arte, enpresak ostegunean iragarri duenaren arabera.
Jakak 2013an egin zuen debuta profesionaletan, Eibarko Astelena pilotalekuan. 2020an, Buruz Buruko txapela irabazi zuen Lizartzako pilotariak, eta urte berean, Lau t'erdiko finala jokatu zuen.
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