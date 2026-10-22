Munduko Pilota Txapelketa
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Julen Alberdik, frontballean, eta Nagore Martinek, gomazko paletan, beste bi domina ekarriko dizkiote Euskal Selekzioari

Iragarkia
Nagore-Martin-paleta-goma-Mundial-Argentina-Uruguay
18:00 - 20:00

Nagore Martin, gomazko paletako finalerdian. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal Pilota Selekzioak beste bi final lortu ditu FIPVren XX. Munduko Txapelketako zazpigarren jardunaldian. Julen Alberdik Santi Yaniz (Espainia) gainditu du gizonezkoen frontballeko finalerdian, eta Nagore Martinek, Mexikoko Dulce Figueroa, emakumezkoen gomazko paletan.

Euskal Selekzioa Emakume kirolariak Munduko Pilota Txapelketa Pilota

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