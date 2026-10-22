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Julen Alberdik, frontballean, eta Nagore Martinek, gomazko paletan, beste bi domina ekarriko dizkiote Euskal Selekzioari
Euskal Pilota Selekzioak beste bi final lortu ditu FIPVren XX. Munduko Txapelketako zazpigarren jardunaldian. Julen Alberdik Santi Yaniz (Espainia) gainditu du gizonezkoen frontballeko finalerdian, eta Nagore Martinek, Mexikoko Dulce Figueroa, emakumezkoen gomazko paletan.
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