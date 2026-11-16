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Janire Gonzalez-Etxabarri: “Oso pozik nago, ez nuen espero hirugarren bukatuko nuela”
Basque Teameko surflariak brontzezko domina eskuratu du Punta Rocasen jokatutako Munduko Txapelketan, Perun.
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