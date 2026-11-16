¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Janire González-Etxabarri: “Estoy muy feliz, sobre todo, por haber demostrado mi surf”
La surfista de Basque Team se ha hecho con la medalla de bronce en el Mundial de Punta Rocas (Perú).
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Mirra Andreeva gana las Finales WTA, y se sitúa segunda en el ranking mundial
EN DIRECTO
Hace min.
Janire González-Etxabarri, bronce en el Mundial de surf de Perú
EN DIRECTO
Hace min.
Iker y Eneko Pou abren una tercera vía en Peña Santa, ‘Relampagu'
EN DIRECTO
Hace min.
Rahm gana en Abu Dabi y vuelve a saborear el éxito en el circuito europeo
EN DIRECTO
Hace min.
El circuito LIV Golf anuncia su final por problemas económicos
EN DIRECTO
Hace min.
Antonelli, el campeón de F1 más joven de la historia
EN DIRECTO
Hace min.
El navarro Mikel Zabalza y el gipuzkoano Mikel Sáez de Urabain se convierten en los primeros en coronar el pico Jugal II en Nepal
EN DIRECTO
Hace min.
El Dakar 2027 partirá de Portugal y recorrerá Marruecos
EN DIRECTO
Hace min.
Presentan en Getxo la Punta Galea Big Wave Challenge
Cargar más