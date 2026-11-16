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Janire González-Etxabarri: “Estoy muy feliz, sobre todo, por haber demostrado mi surf”

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Janire Gonzalez-Exabarri
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Janire Gonzalez-Etxabarri: “Oso pozik nago, ez nuen espero hirugarren bukatuko nuela”
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Última actualización

La surfista de Basque Team se ha hecho con la medalla de bronce en el Mundial de Punta Rocas (Perú). 

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