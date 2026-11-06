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El circuito LIV Golf anuncia su final por problemas económicos

Además de la falta de apoyo financiero, la retirada de los mejores jugadores del mundo ha motivado la decisión.

(Foto de ARCHIVO) Jon Rahm of Legion XIII team gestures during day four of the LIV Golf Andalucia at Golf Club Royal of Valderrama on June 7, 2026 in Cadiz, Spain. Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press 07/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Imagen de archivo de Jon Rahm.
Euskaraz irakurri: LIV Golf zirkuituak amaiera iragarri du arazo ekonomikoengatik
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Última actualización

LIV Golf, el circuito saudí que nació hace cinco años, confirmó este jueves el camino hacia su desaparición por la falta de apoyo financiero y de los mejores jugadores del mundo que había captado con ese dinero.

El circuito que nació financiado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, quedó herido y casi hundido con la retirada de esta inversión saudí. LIV Golf había conseguido una financiación potencial de 300 millones de dólares de BC Partners Credit, pero este jueves confirmó que el proyecto no era viable y "su intención de iniciar una transición hacia el cese ordenado de sus operaciones". 

El abandono de la mayoría de sus estrellas fue una de las claves. Además del vasco Jon Rahm, otros golfistas como Sergio García, David Puig, Tyrrell Hatton, Louis Oosthuizen, Ian Poulter, Brooks Koepka y Patrick Reed anunciaron que dejaban esta competición.

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