El circuito LIV Golf anuncia su final por problemas económicos

LIV Golf, el circuito saudí que nació hace cinco años, confirmó este jueves el camino hacia su desaparición por la falta de apoyo financiero y de los mejores jugadores del mundo que había captado con ese dinero.



El circuito que nació financiado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, quedó herido y casi hundido con la retirada de esta inversión saudí. LIV Golf había conseguido una financiación potencial de 300 millones de dólares de BC Partners Credit, pero este jueves confirmó que el proyecto no era viable y "su intención de iniciar una transición hacia el cese ordenado de sus operaciones".



El abandono de la mayoría de sus estrellas fue una de las claves. Además del vasco Jon Rahm, otros golfistas como Sergio García, David Puig, Tyrrell Hatton, Louis Oosthuizen, Ian Poulter, Brooks Koepka y Patrick Reed anunciaron que dejaban esta competición.