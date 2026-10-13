1 Formula Afrikara itzuliko da Sari Nagusi batekin Ruandan, 2030etik aurrera
Lehenengo lasterketa Bugeseran, Kigali hiriburutik 40 kilometro hegoaldera eta Nazioarteko Aireportu berriaren ondoan, zirkuitu berri bat eraiki ondoren egingo dute. Hori hurrengo hamarkadaren hasieran gertatzea espero da.
1 Formulak astearte honetan iragarri duenez, Afrikako Sari Nagusia 2030etik aurrera jokatuko da Ruandako zirkuitu berri batean; beraz, 'Zirku Handia' 37 urte geroago itzuliko da Afrikara. Hamar urteko iraupena izango duen akordioa jakitera eman du F1ek.
Estreinaldirako data zehatzik gabe
Lehen lasterketa Bugeseran (Ruanda) xede horretarako propio eraikitako zirkuitu berri bat amaitu ondoren egingo da, eta hori hurrengo hamarkadaren hasieran gertatzea espero da, F1ek jakinarazi duenez.
Non egongo da zirkuitua?
Kigali hiriburutik 40 kilometro hegoaldera kokatuko da, eta hiriko Nazioarteko Aireportu berriaren ondoan. Zirkuitua paisaia naturalean "harmonian" integratzeko diseinatuko da, lurraren desnibelak aprobetxatuz lasterketa "bakarra eta exijentea" izateko.
F1en ustez, Afrika "hazteko aukera onenetako bat da kirol honetarako, kontinente osoan jarraitzen duten 100 milioi zale baino gehiagorekin, eta 35 urtetik beherako Saharaz hegoaldeko Afrikako merkatu nagusietako zaleen ia % 60arekin".
Stefano Domenicali F1eko presidente eta zuzendari exekutiboarentzat "une historikoa" da hau. "Datorren hamarkadatik aurrera Ruanda egutegian sartzearekin, gure kirolak kontinente guztietan izango du presentzia, Munduko Txapelketa inoiz baino gehiago mundu osoko jarraitzaileei hurbilduz", nabarmendu du.
Bestalde, Mohammed Ben Sulayem FIAko presidenteak ere azpimarratu du Munduko Txapelketa Afrikara itzultzea "urrats garrantzitsua" dela. Azkenik, Paul Kagame Ruandako presidentea harro agertu da Sari Nagusia hartzeagatik eta "une honetan Afrika osoko 100 milioi zale baino gehiagorekin partekatzeagatik, horietako asko kirola euren herrialdean ikustea eta bertan islatuta egotea merezi duten gazteak baitira: ingeniariak, teknikariak eta, egunen batean, pilotuak".
Kirol akordio polemikoak
Kirolaren bidez nazioartean ikusgarritasuna lortzeko estrategiaren baitan, Ruandak kontratuak sinatu ditu azken urteetan Arsenal, Paris Saint-Germain, Atletico Madril eta Bayern Munich futbol taldeekin, eta baita NBArekin ere.
Hala ere, Arsenalek eta Munichek 2025ean iragarri zuten beren babesletzari amaiera emango ziotela, Ruandari leporatzen zaizkion errepresioaren eta giza eskubideen urraketen eta nazioartean jasotako presioen ondorioz. Mugakide den Kongoko Errepublika Demokratikoaren (RDC) ekialdeko matxinoei babesa ematea ere egotzi diote Kagameren Gobernuari.
2000. urtean boterera iritsi zenetik, 68 urteko Kagamek nazioartearen aitortza lortu du bere arrakasta ekonomikoengatik eta 1994ko genozidioaren ondoren Ruanda berreraikitzeagatik. Hala ere, giza eskubideen aldeko erakundeek askotan salatu dituzte Gobernuak egindako atxiloketa arbitrarioak eta disidenteen desagerpenak .