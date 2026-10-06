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Rahmek ez du Espainiako Golf Irekia jokatuko
Alaba jaio zain dago Barrikako golflaria, Estatu Batuetan; hori dela eta, ez da asteburuan Madrilen izango.
Jon Rahm euskal golflariak ez du ostegunean Madrilen hasiko den Espainiako Golf Irekia jokatuko, alabaren jaiotzaren zain baitago, Estatu Batuetan, txapelketako iturriek azaldutakoaren arabera.
Duela hilabete batzuk, Rahmek argi utzi zuen Madrilen parte hartuko zuela, baldin eta alaba jaiota bazegoen, eta haren ama, Kelley Cahill, ondo egonez gero. Horrenbestez, azkenean ez lehiatzea erabaki du. Madrilgo Real Club de Campon egingo dute txapelketa ostegunetik igandera, DP World Tourreko golf-zirkuituan.
Rahmek 2018an, 2019an eta 2022an irabazi zuen Espainiako Golf Irekian.
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