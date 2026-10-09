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Ariane Toro judoka, Munduko Txapelketatik bueltan: “Lortutako zilarra ametsa da"

Iragarkia
Ariane Toro judoka zilarrezko dominarekin
18:00 - 20:00
Ariane Toro, prentsaurrekoan
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Azken eguneratzea

Ariane Toro judoka etxera itzuli da Azerbaijango Munduko Judo Txapelketan parte hartu ostean. Bizitako esperientziaren inguruko balorazioa egin du.

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