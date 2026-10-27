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Presentan en Getxo la Punta Galea Big Wave Challenge

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18:00 - 20:00

Presentación de la Punta Galea Big Wave Challenge. Imagen: Pankra Nieto | Ayuntamiento de Getxo

Euskaraz irakurri: Punta Galea Big Wave Challengea aurkeztu dute Getxon
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Última actualización

La Punta Galea Big Wave Challenge contará este año con una nueva edición que se disputará entre este domingo 1 de noviembre y el 30 de abril del próximo año. El Big Wave Challenge reunirá a los mejores surfistas del mundo en la especialidad de olas grandes.

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