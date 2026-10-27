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Presentan en Getxo la Punta Galea Big Wave Challenge
Euskaraz irakurri: Punta Galea Big Wave Challengea aurkeztu dute Getxon
La Punta Galea Big Wave Challenge contará este año con una nueva edición que se disputará entre este domingo 1 de noviembre y el 30 de abril del próximo año. El Big Wave Challenge reunirá a los mejores surfistas del mundo en la especialidad de olas grandes.
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