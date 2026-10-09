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La judoca Ariane Toro, tras la plata en el Mundial: “Una plata mundial es un sueño”

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Ariane Toro judoka zilarrezko dominarekin
18:00 - 20:00
Ariane Toro, en la rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Ariane Toro, judoka, Munduko Txapelketatik bueltan: “Lortutako zilarra ametsa da"
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Última actualización

La judoca Ariane Toro ha regresado a casa tras su exitoso paso por el Campeonato del Mundo de Judo en Azerbaijan. Ha valorado cómo se siente tras la experiencia.

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