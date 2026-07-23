Pou anaiek Alpamayo mendia igo dute, Perun
5.947 metro ditu, eta mendi ospetsua denez, espedizio ugari egiten dira egunero helburu berarekin. Horregatik, Ikerrek eta Enekok igoera gaueko hamaiketan hastea erabaki zuten, beste eskalatzaileak igotzen hasi aurretik.
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Maialen Chourraut eta Pau Echaniz, Oklahomako Munduko Txapelketako kayak finalera
Chourrautek jaitsiera garbia egin du, penalizaziorik gabe, eta seigarren izan da. Munduko txapelketa batean seigarren finala jokatuko dut lasartearrak. Bestalde, Echaniz zazpigarren izan da finalerdian, eta bere bigarren finala du.
Miren Lazkano eta Klara Olazabal Basque Teameko piraguistak kanoako finalerdietara pasatu dira Oklahomako Munduko Txapelketan
Alex Segurak eta Oier Diazek agur esan diote lehiari.
LIV Golf azken txanpan sartuko da, eta Rahm txapeldun izan daiteke hirugarren urtez jarraian
Barrikako golflariak, sailkapen nagusian 928,5 punturekin dabil. Garaipena behar du Erresuma Batuko Irekian hirugarren koroa lortzeko, eta, era berean, Bryson DeChambeau estatubatuarra 644,4 punturekin dabil.
Chourraut eta Echaniz Oklahomako Munduko Txapelketako kayakeko finalerdirako sailkatu dira
Leire Goñik, aldiz, agur esan dio banakako txapelketari, 46. postuan sailkatu baita. Lehenengo hogeita hamarrak sailkatu dira finalaurrekorako.
Mikel Arrasate, distantzia erdiko Europako triatloi txapelduna: “Oso pozik eta ezin sinetsita nago, amets bat da"
Mikel Arrasate Lekeitioko triatletak distantzia erdiko Europako txapelketa bereganatu zuen igandean. Haren esanetan, "lagun, senide eta neska-lagunarekin partekatzea izan da bereziena". Era berean, Arrasatek uste du oso garrantzitsua dela "egunero lantzen eta hobetzen duzunaz gozatzea".
Lazkano, Chourraut eta Echaniz Oklahomako Munduko Txapelketako kanporaketetarako sailkatu dira kayak krosean
Miren Lazkano, gainera, laugarren sailkatu da. Bestalde, Maialen Chourraut hamargarren izan da, eta Pau Echaniz 27. tokian helmugaratu da.
Rahm txapelketa nagusirik irabazi gabe geratu da, hirugarren urtez jarraian
Barrikakoak 46. postuan amaitu zuen Erresuma Batuko Irekian; Ryan Fox zeelandaberritarrak eskuratu du lehenengo postua.
Ryan Fox zeelandaberritarrak Erresuma Batuko Irekia irabazi du; Rahmek 46. amaitu du
Barrikako golflaria lehen postutik sei kolpetara zela iritsi da azken ibilbidera.
Julen Gabirondok zazpigarrenez irabazi du Sega Txapelketa nagusia
Julen Gabirondok irabazi du Euskal Herriko sega txapelketa. Ixtubegiko zelaietan, Urnietarra zen faborito eta aurreikuspenak bete ditu. 1334 kilo moztu ditu Gabirondok, Oier Urkolak 1301 kilo eta erdi, eta Mikel Lizartzak 1294 eta erdi. Zazpigarren titulua du Urnietarrak. Aurtengoa baldintza zailetan eskuratu du gainera, belarra lehor baitzegoen euri eskasiak eraginda.