ESPEDIZIOA

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Pou anaiek Alpamayo mendia igo dute, Perun

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18:00 - 20:00

Pou anaiak, Perun. Irudia: @hermanospou

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KIROLAK EITB

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5.947 metro ditu, eta mendi ospetsua denez, espedizio ugari egiten dira egunero helburu berarekin. Horregatik, Ikerrek eta Enekok igoera gaueko hamaiketan hastea erabaki zuten, beste eskalatzaileak igotzen hasi aurretik.       

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