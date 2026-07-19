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Julen Gabirondok zazpigarrenez irabazi du Sega Txapelketa nagusia

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Sega
18:00 - 20:00
Julen Gabirondok zazpigarrenez irabazi du Sega Txapelketa nagusia. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

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Julen Gabirondok irabazi du Euskal Herriko sega txapelketa. Ixtubegiko zelaietan, Urnietarra zen faborito eta aurreikuspenak bete ditu. 1334 kilo moztu ditu Gabirondok, Oier Urkolak 1301 kilo eta erdi, eta Mikel Lizartzak 1294 eta erdi.

Zazpigarren titulua du Urnietarrak. Aurtengoa baldintza zailetan eskuratu du gainera, belarra lehor baitzegoen euri eskasiak eraginda. 

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