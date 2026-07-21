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Mikel Arrasate, distantzia erdiko Europako triatloi txapelduna: “Oso pozik eta ezin sinetsita nago, amets bat da"

Iragarkia
Mikel-Arrasate-triatleta-Lekeitio
18:00 - 20:00
Mikel Arrasate lekeitiarra, Europako triatloi txapelduna. Irudia: EITB
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Arrasate Lekeitioko triatletak distantzia erdiko Europako txapelketa bereganatu zuen igandean. Haren esanetan, "lagun, senide eta neska-lagunarekin partekatu ahal izatea da bereziena". Era berean, Arrasatek uste du "oso garrantzitsua dela egunero entrenatzen eta hobetzen duzunarekin gozatzea".

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