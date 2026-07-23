Los hermanos Pou coronan el Alpamayo de 5947 metros en Perú, una de las cumbres más bellas del Planeta
Es una montaña famosa por lo que son numerosas las expediciones que coinciden cada día con un mismo objetivo. Por ello, Iker y Eneko decidieron iniciar la ascensión a las once de la noche, antes de que los otros escaladores comenzasen a subir.
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Las piragüistas de Basque Team Miren Lazkano y Klara Olazabal han pasado a semifinales de canoa en el Mundial de Oklahoma
Alex Segura y Oier Diaz, por su parte, han dicho adiós a la competición
LIV Golf reanuda su calendario en Reino Unido, donde Rahm podría proclamarse campeón por tercer año consecutivo
El golfista de Barrika, con 928,5 puntos, necesita la victoria y que el estadounidense Bryson DeChambeau, segundo en la general con 644,4, no consiga el segundo puesto en solitario.
Chourraut y Echaniz, a semifinales de kayak en el Mundial de Oklahoma
Por el contrario, Leire Goñi ha dicho adiós a la competición individual tras clasificarse en el puesto 46. Pasaban a la semifinal las 30 primeras.
Mikel Arrasate, campeón de Europa de triatlón de media distancia: “Es muy especial haber ganado este título, es increíble"
El triatleta de Lekeitio Mikel Arrasate se proclamó campeón de Europa el pasado domingo. Considera que "lo más especial es poder compartirlo con todos mis amigos, familiares y mi chica". Asimismo, Arrasate cree que "es muy importante disfrutar cada día con lo que entrenas y mejoras".
Lazkano, Chourraut y Echaniz se clasifican en kayak cross para las eliminatorias del Mundial de Oklahoma
Miren Lazkano lo ha hecho además rozando el podio en la cronometrada que se ha celebrado hoy, ya que la donostiarra ha sido cuarta. Por su parte, Maialen Chourraut ha sido décima, mientras que Pau Echaniz ha terminado en el puesto 27.
Rahm se queda en blanco en los “majors” por tercer año consecutivo
El de Barrika terminó en el puesto 46 en el Abierto Británico, muy lejos del primer puesto, el cual le pertenece al neozelandes Ryan Fox.
El neozelandés Ryan Fox conquista el Abierto Británico; Rahm acaba 46º
El golfista de Barrika llegó al último recorrido a seis golpes del liderato.
Avilés y Giralt han sido los mejores en la travesía Getaria-Zarautz
En la 54 edición, 3800 nadadores han participado en la travesía Getaria-Zarautz. La participación femenina ha aumentado. Los más rápidos han sido Santiago Avilés y Claudia Giralt. El de A Coruña ha finalizado la prueba en 34 minutos y 58 segundos y Giralt en 36 minutos y 54 minutos.
Julen Gabirondo gana por séptima vez el Campeonato de Euskal Herria de Sega
Julen Gabirondo ha ganado el Campeonato de Euskal Herria de Sega. En las campas de Ixtubegi, el urnietarra partía como favorito y ha cumplido los pronósticos. Es el séptimo título para Julen Gabirondo. El de este año lo ha conseguido en unas condiciones más difíciles ya que la hierba estaba muy seca debido a la escasez de precipitaciones. .