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Los hermanos Pou coronan el Alpamayo de 5947 metros en Perú, una de las cumbres más bellas del Planeta

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Expedicion-hermanos-Pou-Peru
18:00 - 20:00
Los hermanos Pou en Perú. Imagen: @hermanospou
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker eta Eneko Pouk Alpamayo mendia igo dute Perun
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KIROLAK EITB

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Es una montaña famosa por lo que son numerosas las expediciones que coinciden cada día con un mismo objetivo. Por ello, Iker y Eneko decidieron iniciar la ascensión a las once de la noche, antes de que los otros escaladores comenzasen a subir. 

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