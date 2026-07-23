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Miren Lazkano eta Klara Olazabal Basque Teameko piraguistak kanoako finalerdietara pasatu dira Oklahomako Munduko Txapelketan

Alex Segurak eta Oier Diazek agur esan diote lehiari.

Miren Lazkano eta Klara Olazabal

Miren Lazkano eta Klara Olazabal. Argazkiak: Basque Team.

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KIROLAK EITB

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Kanoen txanda iritsi zen atzo Oklahomako Munduko Txapelketan. Lau palista izan genituen lehian: Oier Diaz eta Alex Segura, gizonezkoen taldean; eta Miren Lazkano eta Klara Olazabal, emakumezkoenean.

Nazioarteko lehiaketetan emakumeek eskarmentu handiagoa dute, eta lehen proba gainditu eta finalerdietan sailkatu ziren. Miren Lazkanok 15. postua lortu zuen, jaitsiera garbia eginez, penalizaziorik gabe, eta kronoa 97:45ean geldituta. Klara Olazabal ere hurrengo faserako sailkatu zen, 22. postuan, 99:59ko denborarekin eta penalizaziorik gabe.

Gizonen kasuan, ordea, ez zuten zorte onik izan. Alex Segura bikaintasun proeiktuko kirolariak debuta egin zuen Munduko Txapelketa absolutuan, 53. postuan amaitu zuen, 7. eta 20. ateetan ukituak egin zituen, 97:12ko denborarekin. Oier Diazek, bere aldetik, subluxazioa egin zuen sorbaldetako batean, horrek jaitsiera nahi bezala amaitzea eragotzi zion, eta lehiaketatik kanpo utzi zuen ondo-ondo egiten ari zen denboraldian, Munduko Kopan jokatutako final gehienetan sartu baita.

Oierren lesioa dela eta, gizonak ezin izan ziren lehiatu arratsaldean patruilen txapelketan. Irungo palista saiatu zen, baina sorbaldak ezin izan zuen jasan. Alex Segurarekin eta Miquel Traverekin lehiatu behar zuen. Emakumeen kasuan, Miren Lazkanok eta Klara Olazabalek, Nuria Vilarrublarekin batera 5. postuan bukatu zuen taldekako jaitsiera. Eslovakiak, Txekiak eta Frantziak eraman zituzten urrea, zilarra eta brontzea, hurrenez hurren.

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