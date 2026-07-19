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Aviles eta Giralt izan dira onenak Getaria-Zarautz zeharkaldian

Iragarkia
Getaria-Zarautz zeharkaldia
18:00 - 20:00
Aviles eta Giralt. Argazkiak: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

54. edizioan, 3.800 lagunek hartu dute parte Getaria-Zarautz zeharkaldian. Emakumeen parte hartzeak gora egin du gainera. Azkarrenak, Santiago Avilés eta Claudia Giralt izan dira. A Coruñakoak 34 minutu eta 58 segundoan amaitu du proba Giraltek 36 minutu eta 54an. 

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