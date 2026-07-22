Sei asteko geldialdiaren ondoren
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LIV Golf bere azken txanpan sartuko da, eta Rahm txapeldun izan daiteke hirugarren urtez jarraian

Barrikako golflariak, sailkapen nagusian 928,5 punturekin, garaipena behar du Erresuma Batuko Txapelketan hirugarren koroa lortzeko, eta, aldi berean, Bryson DeChambeau estatubatuarra, rankingeko bigarrena, 644,4 punturekin, ez da bigarren sailkatu behar.

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Jon Rahm kolpe zail batean, iraganean British Open. Argazkia: EFE
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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Saudi Arabiako LIV Golf ligak ostegun honetan ekingo dio berriro bere egutegiari, Erresuma Batuko txapelketarekin sei asteko geldialdia izan ondoren. Bertan, Jon Rahm bizkaitarra txapeldun izan daiteke hirugarren urtez erreskadan, denboraldia amaitzeko beste bi proba falta direnean.

Rahmek, 928,5 punturekin, garaipena behar du berriro txapeldun izateko, eta Bryson DeChambeau estatubatuarra, sailkapen nagusiko bigarrena, 644,4 punturekin, ez da bigarren sailkatu behar. Hirugarrena, jadanik aukerarik gabe, Joaquin Niemann txiletarra da, 344,6 punturekin. Txapelketa bakoitzeko garaipenak 200 puntu ematen ditu, 113 bigarrenari eta 75 hirugarrenari.

Erresuma Batua alde batera utzita, New Yorkeko eta Indianapoliseko txapelketak geratzen dira, biak Ameriketako Estatu Batuetan, abuztuan, New Orleansekoa (AEB) ekainean bertan behera geratu ondoren. LIVen jarraipenari buruzko zalantzek jarraitzen dute, Saudi Arabiako funts subiranoak denboraldi honen amaieran zirkuituari dirua emateari utziko diola erabaki ondoren.

Sailkapen nagusiko garaipena matematikoki ziurtatuz gero, Rahmentzat hirugarren koroa izango litzateke, LIVeko hiru denboraldietan.

Rocesterren, Ingalaterrako erdialdean, irabaziz gero, Barrikako Lehoiak 3,5 milioi euro inguru poltsikoratuko lituzke, eta koroa atxikiz gero, 5,2 milioi euroko gainsaria gehituko luke.

Denboraldi honetan, Rahmek bi txapelketa irabazi ditu, Hong Kong eta Mexiko; DeChambeauk, berriz, Singapurren eta Hegoafrikan irabazi du, baina bizkaitarrak lau bigarren postu eta bosgarren bat ditu jokatutako bederatzi probetan.

Kirol arloa alde batera utzita, esan bezala, ligaren etorkizunari buruzko zalantzak jarraitzen du. Scott O 'Neil LIVeko kontseilari delegatua asteartean jokalariekin bildu zen.

 

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