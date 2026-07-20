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Rahm txapelketa nagusirik irabazi gabe geratu da, hirugarren urtez jarraian

Barrikakoak 46. postuan amaitu zuen Erresuma Batuko Irekian; Ryan Fox zeelandaberritarrak eskuratu du lehenengo postua.

Jon Rahm Britaniako Irekian

Jon Rahm, Erresuma Batuko Irekian; argazkia: EFE

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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Rahm major txapelketarik irabazi gabe geratu da, hirugarren urtez jarraian, Erresuma Batuko Irekian garaipena lortu ezinik. Barrikakoak 46. postuan amaitu zuen, eta Ryan Fox zeelandaberritarrak erdietsi zuen lehenengo postua.

Jokalari bizkaitarra 2023an ailegatu zen gailurrera, Augustako Masterra irabazi zuenean. Irabazi zuen lehenengo sari nagusia 2021eko Estatu Batuetako Irekia izan zen. Horren ostean, Rahmek LIVera sartuko zela iragarri zuen, milioiko kontratuak bultzatuta, eta hiru urte daramatza jada bertan.

Arabiar Ligan eman dituen hiru sasoietan, zirkuituko nagusia bera izan da. Aurten bi titulu eta lau bigarren postu bat lortu ditu. 

Haatik, Rahm ez dago konforme lortutako emaitzekin; izan ere, aurtengo PGA txapelketan lortutako bigarren postua salbu, gainerako txapelketa handietan ez du emaitza onik lortu. “Hiru urte daramatzat igandera aukerarik gabe iristen. Nire lanaren helburua hau baino gehiago lortzea da”, adierazi zuen apirilean, Augustako Masterrean lehiatik kanpo geratu ondoren.

Ostegun honetan itzuliko da lehiara Rahm, LIV zirkuituko txapelketa batean, Erresuma Batuan. Gainera, ligaren etorkizunari buruzko ziurgabetasunaren erdian bueltatuko da, Saudi Arabiako inbertsio-funtsak denboraldi amaieran finantzaketa eten egingo duela jakitera eman ondoren.

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