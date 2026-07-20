Ryan Fox zeelandaberritarrak Erresuma Batuko Irekia irabazi du; Rahmek 46. amaitu du
Barrikako golflaria lehen postutik sei kolpetara zela iritsi da azken ibilbidera.
Ryan Fox jokalari zeelandaberritarrak Erresuma Batuko Irekiaren 154. edizioa irabazi du igande honetan, bere lehen txapelketa handia. Jon Rahm barrikarrak lehen postutik sei kolpera bukatu du azken ibilbidea, eta 46. postuan amaitu du txapelketa, azken txanda txar baten ondoren.
Fox (39 urte) munduko sailkapeneko 56. postuan dago. Azken zulora arte itxaron behar izan du Cameron Young estatubatuarrari lehen postua kentzeko.
Zeelanda Berrikoak bi jokalariri aurre egin die azken jardunaldian eta, gorabeheraz beteriko saio baten ondoren, birdie batekin ziurtatu du garaipena, 18. minutuan.
Hala, orain arteko garaikurrik garrantzitsuena du hau. Aurretik, bi garaipen lortu zituen PGA Tourrean, iaz, eta lau DP World Tourrean, 2019 eta 2023 artean.
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