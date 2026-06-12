MOTOZIKLISMOA
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Sandra Gomez, Red Bull Erzbergrodeoren azken fasean sartu den emakume bakarra

Sandra Gómez
18:00 - 20:00

Sandra Gomez. Argazkia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sandra Gomez, muturreko enduroko munduko txapelduna, Red Bull Erzbergrodeo proban (muturreko enduroko probarik gogorrenetakoa) parte hartu duen emakume bakarra izan da. 

Izena eman duten 1.100 motozaleetatik 15ek bakarrik amaitu dute lasterketa. Sandra Gomez ez zen amaierara arte iritsi, baina probaren azken fasera heldu den emakume bakarra izan da.

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18:00 - 20:00
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Yin Yang Gasteizko karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba bat Arabako hiriburuan egin da. 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira Mendizorrotzan. 10 final jokatu dira, eta hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Perez, 75 kilotik beherako senior mailan.

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