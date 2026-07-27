GOLFA

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Lucas Herbert garaile, Erresuma Batuko LIV Torneoan; Rahmek 23. amaitu du

Jon Rahmek 23. bukatu du, par azpitik 4 kolperekin. LIV ligan inoiz izan duen emaitzarik txarrena da. 

Jon Rahm Erresuma Batuko Irekiaren 2. txandan.

Jon Rahm, artxiboko argazkia. EFE

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AGENCIAS | EITB

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Lucas Herbert jokalari australariarra izan da nagusi igande honetan, Erresuma Batuko LIV Torneoan, Saudi Arabiako golf ligan. Gainera, marka berria ezarri du, lau jardunaldiak orain arteko emaitzarik txikiena eginda, -30ekin, alegia.

Lan bikaina egin du Herbertek. Lehen egunean, par azpitik 11 kolpe egin eta gero, lehen postuan jarri zen eta hor jarraitu du txanda guztietan. Hartara, LIV ligako bigarren txapelketa eskuratu du, joan den maiatzean Virginian (AEB) ere irabazi baitzuen.

Jon Rahm euskal golfariak 23. amaitu du lehia. Hiru birdie egin zituen ibilbidearen lehen erdian, baita bogey bat ere, 16. zuloan. Orotara, par azpitik 4 kolperekin bukatu du. LIV ligan daramatzan hiru denboraldietan izan duen emaitzarik txarrena da. Dena den, LIV ligako lehen tokian jarraitzen du Barrikakoak, bi jardunaldiren faltan. 

Jon Rahm Kirol gehiago Golfa

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