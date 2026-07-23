Maialen Chourraut eta Pau Echaniz, Oklahomako Munduko Txapelketako kayak finalera
Chourrautek jaitsiera garbia egin du, penalizaziorik gabe, eta seigarren izan da. Munduko txapelketa batean seigarren finala jokatuko dut lasartearrak. Bestalde, Echaniz zazpigarren izan da finalerdian, eta bere bigarren finala du.
Maialen Chourrautek eta Pau Echanizek maila goreneko nazioarteko txapelketa batean distira egin dute berriro, Oklahoman jokatzen ari den Munduko Ur Bizietako Txapelketan kayak finalak jokatzeko sailkatu baitira, Basque Team Fundazioak sare aurreratu duenez.
Toki berean egingo da diziplina honetako lehiaketa 2028ko Los Angeleseko Joko Olinpikoetan eta ekitaldi honek hitzordu handi horretarako puntuatzen du.
Basque Teamek ohar batean zehaztu duenez, Kayakeko zirkuitua gaur ez zen batere erraza, batez ere 13 eta 14 eta 16 eta 17 ateen arteko tarteetan kokatutako erremonteetan. Maialen Chourrautek, 20 urteko esperientzia izan arren elitean, Basque Teameko komunikazio taldeari esan dion finalerako txartela lortu aurretik urduri zegoela erronkaren zailtasunagatik.
Bosgarren ateko erremontean denbora pixka bat galdu izanak ez du izutu. Gaur jaitsiera garbia egin du, penalizaziorik gabe, seigarren izan da eta 98.13ko denbora markatu du, +1.78 Shiting Li txinatarrarekiko. Oklahomakoa hamalaugarren Munduko Txapelketa absolutua da berarentzat eta hau bere seigarren finala izango da. Orain arte bi domina irabazi ditu, bat zilarrezkoa 2009ko La Seun eta bestea brontzezkoa 2011ko Bratislavan.
Pau Echanizentzat Oklahomakoa bere bigarren final mundialista izango da maila absolutuan, 2023an Lee Valleyko Munduko Txapelketan zortzigarren postua lortu ondoren.
2024ko Parisko Jokoetan brontzezko dominaren jabea, hitzordu handietan hazten espezialista da. Aurkari guztiek jaitsierak amaitu arte itxaron behar izan du barruan zegoen jakiteko, pasea xehetasunengatik lortzen baita, baina azkenean txartela bereganatu du. Pau zazpigarren izan da finalerdian, 87.36ko denborarekin (+2.58) eta ez du penalizaziorik jaso.
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