MOTOZIKLISMOA
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Beñat Fernandez: “Ametsa Moto GPko txapelduna izatea da”

Iragarkia
Beñat Fernandez, Moto 3ko gidaria
18:00 - 20:00
Beñat Fernandez, Moto 3ko pilotua.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Beñat Fernadezek Moto 3 kateorian hartuko du parte hurrengo denboraldian, Team 109 talde irlandarrarekin. Andoaingo gidariak Red Bull Rookies Cup eta Supersport 300 kategorietan ibili eta gero egingo du saltoa Munduko Txapelketara. Supersport 300an, gainera, 2025an txapelduna izan zen.  Efren Vazquez pilotu oiharen laguntza du, berarentzat oso gertukoa dena. 

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